Госдеп: Нуланд представит США на заседании СМИД ОБСЕ в Польше

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Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд будет представлять Вашингтон на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше.
Госдеп: Нуланд представит США на заседании СМИД ОБСЕ в Польше
  • AFP
  • © FADEL SENNA

«Замгоссекретаря Нуланд подтвердит приверженность США основополагающим принципам ОБСЕ — продвижения безопасности, процветания, прав человека и территориальной целостности», — следует из заявления Госдепа.

Ранее в МИД России заявили, что решение Польши отказать Сергею Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ 1—2 декабря беспрецедентно и провокационно. 

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что Россия должна быть максимально изолирована на всех международных площадках.

Главы МИД стран — членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором выразили категорическое несогласие с решением польской стороны.

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