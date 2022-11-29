Госдеп: Нуланд представит США на заседании СМИД ОБСЕ в Польше

Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд будет представлять Вашингтон на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше.

«Замгоссекретаря Нуланд подтвердит приверженность США основополагающим принципам ОБСЕ — продвижения безопасности, процветания, прав человека и территориальной целостности», — следует из заявления Госдепа.

Ранее в МИД России заявили, что решение Польши отказать Сергею Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ 1—2 декабря беспрецедентно и провокационно.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что Россия должна быть максимально изолирована на всех международных площадках.

Главы МИД стран — членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором выразили категорическое несогласие с решением польской стороны.