Главы МИД ОДКБ выразили несогласие с недопуском российской делегации на СМИД ОБСЕ

Главы МИД стран — членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором выразили категорическое несогласие с решением польской стороны о недопуске российской делегации на СМИД ОБСЕ.

Об этом заявил генсек организации Станислав Зась.

По его словам, которые приводит РИА Новости, такое решение вредит только самой ОБСЕ.

Зась добавил, что приглашение на саммит также не было направлено и ОДКБ, несмотря на многолетнюю традицию.

Ранее в МИД России заявили, что решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ 1—2 декабря беспрецедентно и провокационно.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Россия должна быть максимально изолирована на всех международных площадках.