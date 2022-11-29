Годовая инфляция в ФРГ замедлилась до 10%

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По предварительной оценке, годовая инфляция в Германии замедлилась до 10% в годовом выражении, следует из заявления Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Годовая инфляция в ФРГ замедлилась до 10%
  • Gettyimages.ru
  • © Markus Schreiber

«Ожидается, что уровень инфляции в Германии составит +10,0% в ноябре 2022 года... В октябре 2022 года уровень инфляции составил +10,4%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потребительские цены сократились на 0,5%. В то же время цены на энергию в Германии выросли на 38,4% в годовом выражении.

8 октября в Берлине перед бундестагом собрались тысячи демонстрантов, которые выступают против политики властей ФРГ. Собравшиеся потребовали отмены антироссийских санкций и доступа к дешёвым энергоносителям из России.

25 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об утверждении пакета мер по снижению цен на энергоносители.

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