Годовая инфляция в ФРГ замедлилась до 10%

По предварительной оценке, годовая инфляция в Германии замедлилась до 10% в годовом выражении, следует из заявления Федерального статистического бюро страны (Destatis).

«Ожидается, что уровень инфляции в Германии составит +10,0% в ноябре 2022 года... В октябре 2022 года уровень инфляции составил +10,4%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потребительские цены сократились на 0,5%. В то же время цены на энергию в Германии выросли на 38,4% в годовом выражении.

8 октября в Берлине перед бундестагом собрались тысячи демонстрантов, которые выступают против политики властей ФРГ. Собравшиеся потребовали отмены антироссийских санкций и доступа к дешёвым энергоносителям из России.

25 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об утверждении пакета мер по снижению цен на энергоносители.