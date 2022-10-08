В Берлине демонстранты требуют отменить антироссийские санкции и вернуть дешёвую энергию

В Берлине перед бундестагом собрались тысячи демонстрантов, которые выступают против политики властей ФРГ. Собравшиеся требуют отмены антироссийских санкций и доступа к дешёвым энергоносителям из России.

AFP

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