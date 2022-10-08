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В Берлине демонстранты требуют отменить антироссийские санкции и вернуть дешёвую энергию

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В Берлине перед бундестагом собрались тысячи демонстрантов, которые выступают против политики властей ФРГ. Собравшиеся требуют отмены антироссийских санкций и доступа к дешёвым энергоносителям из России.
В Берлине демонстранты требуют отменить антироссийские санкции и вернуть дешёвую энергию
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

Об этом сообщает РИА Новости.

Организатором мероприятия стала оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии». Мероприятие проходит под лозунгом «Наша страна превыше всего».

Митингующие выражают недовольство «взрывными» ценами и социальной политикой.

Часть демонстрантов пришли с немецкими и российскими флагами, а на плакатах написано: «Я хочу российские газ и нефть», пишет агентство.

Некоторые участники принесли плакаты с надписями «Мир и дружба с Россией».

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