В Берлине демонстранты требуют отменить антироссийские санкции и вернуть дешёвую энергию
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости.
Организатором мероприятия стала оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии». Мероприятие проходит под лозунгом «Наша страна превыше всего».
Митингующие выражают недовольство «взрывными» ценами и социальной политикой.
Часть демонстрантов пришли с немецкими и российскими флагами, а на плакатах написано: «Я хочу российские газ и нефть», пишет агентство.
Некоторые участники принесли плакаты с надписями «Мир и дружба с Россией».