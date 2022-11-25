В ФРГ утвердили пакет мер по снижению цен на энергоносители

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об утверждении пакета мер по снижению цен на энергоносители.

«Кабинет министров утвердил важное решение в циркулярном порядке: мерам по снижению цен на газ, электричество и тепло быть. Мы введём лимитные цены на энергию, чтобы граждане справились с новыми вызовами», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что для введения мер в следующем году их внесут для дальнейшего согласования в декабре в бундестаг и бундесрат.

8 октября в Берлине перед бундестагом собрались тысячи демонстрантов, которые выступают против политики властей ФРГ. Собравшиеся потребовали отмены антироссийских санкций и доступа к дешёвым энергоносителям из России.

Позже в Лейпциге прошла демонстрация против прибывающих в город украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией.