Захарова призвала критиков обратить внимание на оригинал цитаты посла Келина об СВО

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью посла в Британии Андрея Келина британским СМИ, предложила критикам российского дипломата ознакомиться с оригиналом его цитаты о возможном участии его сына в спецоперации на Украине. Об этом она сказала в эфире «Соловьёв LIVE».

Дипломат Келин ранее в интервью ответил на вопрос о возможном участии его сына в СВО. По словам посла, такой возможности он не видит, потому что молодой человек не был обучен на военного и не имеет соответствующей профессии, однако подчеркнул, что «это, конечно, может случиться».

Захарова призвала обратить внимание на формулировку вопроса, который задала британская журналистка.

При этом представитель министерства обратила внимание на то, что это был «не вопрос личного отношения российского посла или каких-то детей, родственников» к спецоперации на Украине.

«Весь перевод того, как это было представлено в нашем сегменте, выглядит странновато, но надо же смотреть в оригинале, смотреть на то, как задан был вопрос», — сказала она.

Если повестка есть, «тут вариантов никаких не может быть: человек приходит и по повестке соответствующей либо в военкомат, либо в соответствующий орган», отметила дипломат.

В ноябре глава Читы Александр Сапожников решил отправиться в зону специальной военной операции. По его словам, он делает это как десантник с боевым опытом.

Кроме того, бывший мэр Керчи Владимир Подлипенцев, ушедший добровольцем для участия в СВО, рассказал, что попал под артиллерийский обстрел и получил ранение в Херсонской области.