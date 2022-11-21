Глава администрации Читы Сапожников покинул пост, чтобы отправиться на спецоперацию

Глава администрации Читы Александр Сапожников заявил, что решил отправиться в зону специальной военной операции.

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции», — написал Сапожников в Telegram-канале.

Сапожников сообщил, что он делает это как десантник с боевым опытом.

«Как гражданин, я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков», — сказал чиновник.

Он возглавлял администрацию Читы с 2019 года. Сапожникову 46 лет, женат, есть дочь.

Как ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, трое его несовершеннолетних сыновей в отправляются на передовую на Украине.

Также бывший мэр Керчи Владимир Подлипенцев, ушедший добровольцем для участия в спецоперации, рассказал, что попал под артиллерийский обстрел и получил ранение в Херсонской области.