Бывший мэр Керчи Подлипенцев заявил, что получил ранение во время спецоперации
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«Получил черепно-мозговую травму. Сейчас раны зажили уже почти все, слух восстанавливается. Осталось пройти реабилитацию по черепно-мозговой травме», — сказал он РИА Новости.
Подлипенцев отметил, что проходил службу в сводной добровольческой бригаде «Дон».
Ранее сообщалось, что в Госдуме во втором чтении приняли поправки о добровольческих формированиях, касающихся статуса их участников и социальных гарантий.