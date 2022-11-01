Бывший мэр Керчи Подлипенцев заявил, что получил ранение во время спецоперации

Бывший мэр Керчи Владимир Подлипенцев, ушедший добровольцем для участия в спецоперации, рассказал, что попал под артиллерийский обстрел и получил ранение в Херсонской области.

«Получил черепно-мозговую травму. Сейчас раны зажили уже почти все, слух восстанавливается. Осталось пройти реабилитацию по черепно-мозговой травме», — сказал он РИА Новости.

Подлипенцев отметил, что проходил службу в сводной добровольческой бригаде «Дон».

Ранее сообщалось, что в Госдуме во втором чтении приняли поправки о добровольческих формированиях, касающихся статуса их участников и социальных гарантий.