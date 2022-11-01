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Бывший мэр Керчи Подлипенцев заявил, что получил ранение во время спецоперации

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Бывший мэр Керчи Владимир Подлипенцев, ушедший добровольцем для участия в спецоперации, рассказал, что попал под артиллерийский обстрел и получил ранение в Херсонской области.
Бывший мэр Керчи Подлипенцев заявил, что получил ранение во время спецоперации
  • © AP Photo

«Получил черепно-мозговую травму. Сейчас раны зажили уже почти все, слух восстанавливается. Осталось пройти реабилитацию по черепно-мозговой травме», — сказал он РИА Новости.

Подлипенцев отметил, что проходил службу в сводной добровольческой бригаде «Дон».

Ранее сообщалось, что в Госдуме во втором чтении приняли поправки о добровольческих формированиях, касающихся статуса их участников и социальных гарантий.

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