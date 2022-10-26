Госдума приняла поправки к закону о добровольческих формированиях

В Госдуме во втором чтении приняли поправки о добровольческих формированиях, касающихся статуса их участников и социальных гарантий.

«Предлагается определить статус и социальные гарантии граждан, участвующих в добровольном порядке в специальной военной операции, так как до настоящего времени существовал законодательный пробел, который мы этими поправками восполним», — приводит РИА Новости слова председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и члены комитета по обороне внесли в Думу поправки о порядке создания добровольческих формирований.

Согласно предложенным изменениям, Минобороны России может создавать добровольческие формирования по решению российского президента.