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Госдума приняла поправки к закону о добровольческих формированиях

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В Госдуме во втором чтении приняли поправки о добровольческих формированиях, касающихся статуса их участников и социальных гарантий.
Госдума приняла поправки к закону о добровольческих формированиях
  • РИА Новости

«Предлагается определить статус и социальные гарантии граждан, участвующих в добровольном порядке в специальной военной операции, так как до настоящего времени существовал законодательный пробел, который мы этими поправками восполним», — приводит РИА Новости слова председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и члены комитета по обороне внесли в Думу поправки о порядке создания добровольческих формирований.

Согласно предложенным изменениям, Минобороны России может создавать добровольческие формирования по решению российского президента.

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