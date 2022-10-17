В Госдуму внесли поправки о порядке создания добровольческих формирований
- РИА Новости
Согласно инициативе, поправки нацелены на прописывание в российских законах статуса добровольцев, их прав, а также порядок выплат.
Кроме того, согласно предложенным изменениям, Минобороны России может создавать добровольческие формирования по решению российского президента.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил изучить вопрос привлечения к работе в госпиталях женщин, которые изъявили желание стать добровольцами.