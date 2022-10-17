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В Госдуму внесли поправки о порядке создания добровольческих формирований

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, члены комитета по обороне и его глава Андрей Картаполов внесли в Госдуму поправки о порядке создания добровольческих формирований.
В Госдуму внесли поправки о порядке создания добровольческих формирований
  • РИА Новости

Согласно инициативе, поправки нацелены на прописывание в российских законах статуса добровольцев, их прав, а также порядок выплат.

Кроме того, согласно предложенным изменениям, Минобороны России может создавать добровольческие формирования по решению российского президента.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил изучить вопрос привлечения к работе в госпиталях женщин, которые изъявили желание стать добровольцами.

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