В Госдуму внесли поправки о порядке создания добровольческих формирований

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, члены комитета по обороне и его глава Андрей Картаполов внесли в Госдуму поправки о порядке создания добровольческих формирований.

Согласно инициативе, поправки нацелены на прописывание в российских законах статуса добровольцев, их прав, а также порядок выплат.

Кроме того, согласно предложенным изменениям, Минобороны России может создавать добровольческие формирования по решению российского президента.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил изучить вопрос привлечения к работе в госпиталях женщин, которые изъявили желание стать добровольцами.