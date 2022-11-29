Times of Israel: украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи

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Украинская делегация посетила Израиль для проведения переговоров о военной помощи.
Times of Israel: украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Adams

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на израильский 13-й канал.

«Делегация украинских высокопоставленных военных чиновников на прошлой неделе посетила Израиль в попытке заручиться помощью в сфере обороны», — говорится в материале.

Отмечается, что в состав делегации входил высокопоставленный украинский командующий.

В октябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что был шокирован тем, что Израиль так и не поставил Киеву вооружение, о котором просили украинские власти.

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