Токаев предложил Макрону посетить Казахстан

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В ходе беседы президентов Казахстана и Франции Касыма-Жомарта Токаева и Эммануэля Макрона казахский лидер предложил своему коллеге посетить страну.
Токаев предложил Макрону посетить Казахстан
  • globallookpress.com
  • © Kazakh presidential website/XinHua

Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, Токаев провел в Париже переговоры с Макроном, в ходе которых лидеры обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сферах образования и культуры, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки.

«В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эммануэля Макрона посетить Казахстан», — говорится в заявлении.

26 ноября победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принёс присягу и вступил в должность главы государства.

28 ноября он посетил Россию и обсудил с российским президентом Владимиром Путиным двусторонние отношения.

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