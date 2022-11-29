Столтенберг заявил, что диалог с Россией не работает
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Он отметил, что в альянсе многие годы пытались выстроить конструктивные отношения с Москвой.
«Россия отошла от этого диалога. Нет никакой возможности продолжать содержательный диалог... Институциональный диалог, который мы пытались выстраивать для укрепления Совета Россия — НАТО, не работает», — цитирует генсека НАТО РИА Новости.
Столтенберг добавил, что при этом НАТО необходимы линии контактов с Россией в военной сфере для снижения риска различных инцидентов и продолжения диалога по линии контроля над вооружениями.
15 марта Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.
В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.
Комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта.