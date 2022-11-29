Столтенберг заявил о попытках Китая увеличить своё присутствие в Европе

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Китай пытается нарастить присутствие в Европе, в том числе за счёт контроля критической инфраструктуры европейских стран, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил о попытках Китая увеличить своё присутствие в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press News

«Китай подходит всё ближе к нам. Мы видим попытки Китая увеличить присутствие в Европе, в том числе разными активностями и попыткой контролировать критическую инфраструктуру», — цитирует его ТАСС.

Ранее Столтенберг призвал страны альянса проанализировать зависимость от «авторитарных режимов», включая Китай.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал больше не впадать в зависимость от сотрудничества с Китаем и Россией.

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