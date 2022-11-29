Генерал Ианнуччи призвал НАТО противостоять распространению влияния России в Ираке

Североатлантическому альянсу следует сосредоточиться на проблеме влияния России в Ираке, заявил в интервью газете La Repubblica итальянский генерал Джованни Ианнуччи.

«Ирак — одна из самых сложных стран для НАТО, где, с одной стороны, постоянно растёт влияние Москвы и Тегерана, а с другой — располагается довольно ограниченный военный контингент альянса», — заявил он.

По словам Ианнуччи, действия НАТО уже направлены на недопущение повторения старых ошибок в регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic напомнил, как западные страны бомбили Югославию, Ирак и Ливию.

В августе представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал картинку, посредством которой высмеял лицемерие Запада в вопросах демократии.

На ней были продемонстрированы рисованные изображения конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, где на американских танке, самолёте, выпускающем ракеты, и корабле было написано «Демократия».