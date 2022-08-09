Представитель МИД КНР Лицзянь высмеял лицемерие Запада
- РИА Новости
В аккаунте в Twitter Лицзянь выложил рисованные изображения конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, где на американских танке, самолёте, выпускающем ракеты, и корабле было написано «Демократия».
Дипломат сопроводил её подписью «Democracy or democrazy («демократия или демосумасшествие». — RT)».
Ранее Чжао Лицзянь прокомментировал военные расходы США. Он опубликовал в Twitter диаграмму, на которой сравниваются военные расходы десяти стран: США с более чем $800 млрд занимают первое место.