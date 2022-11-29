Минобороны: начались российско-лаосские военные учения «Ларос-2022»

Министерство обороны России сообщило о начале совместных российско-лаосских военных учениях в Лаосе.

«В Лаосской Народно-Демократической Республике состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-лаосского учения «Ларос-2022», в котором принимают участие военнослужащие танковых, мотострелковых подразделений и подразделений усиления Восточного военного округа (ВВО) и Народной армии Лаоса (НАЛ)», — цитирует ведомство РИА Новости.

Отмечается, что данное сотрудничество позволяет «совершенствовать оборонный потенциал» обоих государств.

12 октября экипажи морской авиации Балтийского флота провели учения. В манёврах были задействованы ударные вертолёты Ми-24, транспортные вертолёты Ми-8, противолодочные и поисково-спасательные вертолёты Ка-27.

26 октября корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота ВМФ России в составе базового тральщика «Павел Хенов» и рейдового тральщика РТ-57 провела в акватории Балтийского моря учения, в ходе которых обезвредила мины «противника».