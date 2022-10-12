Вертолётчики Балтфлота провели учения

Экипажи морской авиации Балтийского флота провели учения. В манёврах были задействованы ударные вертолёты Ми-24, транспортные вертолёты Ми-8, противолодочные и поисково-спасательные вертолёты Ка-27.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт Минобороны.

«В рамках учебно-боевых заданий пилоты вертолётов Ми-24 и Ми-8 отработали взлёт и посадку, выполнили полёты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные заходы в атаки по наземным целям условного противника с использованием бортового вооружения — спаренных пушек ГШ-23 и неуправляемых реактивных снарядов», — рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Противолодочные Ка-27 выполнили задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника, а также по её последующему уничтожению.

Также стало известно, что на полигоне Прудбой в Волгоградской области прошла учебная тренировка, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В занятиях использовали зенитные ракетные системы (ЗРС) «Тор», зенитные пушечно-ракетные комплексы (ЗПРК) «Тунгуска-М» и другие. Расчёты ПВО ликвидировали в воздухе цели условного противника.

Ранее сообщалось, что экипажи самолётов Ту-142 Северного флота отработали дозаправку в воздухе.