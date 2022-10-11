Экипажи самолётов Ту-142 Северного флота отработали дозаправку в воздухе

Экипажи самолётов Ту-142 противолодочной эскадрильи отдельного гвардейского смешанного авиаполка Северного флота (СФ) отработали в воздухе дозаправку от воздушных танкеров Ил-78 ВКС России.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны России.

Уточняется, что тренировки по дозаправке топливом, считающейся сложнейшей воздушной операцией, проводились над северными регионами страны.

«Также дозаправку от воздушного танкера отработают молодые пилоты лётных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота на самолётах МиГ-31, Су-24 и Су-33», — говорится в сообщении.

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