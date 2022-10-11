Экипажи самолётов Ту-142 Северного флота отработали дозаправку в воздухе
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны России.
Уточняется, что тренировки по дозаправке топливом, считающейся сложнейшей воздушной операцией, проводились над северными регионами страны.
«Также дозаправку от воздушного танкера отработают молодые пилоты лётных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота на самолётах МиГ-31, Су-24 и Су-33», — говорится в сообщении.
Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что совместные российско-монгольские учения «Селенга-2022» прошли в августе на полигоне «Ховд» в Монголии.