Defense News: Германии придётся отправить на Украину войска в случае поставок ЗРК Patriot
Он пишет, что Германия всё это время поддерживала Украину поставками вооружения, но держала свои вооружённые силы подальше от «прямого участия в конфликте».
Выполнение предложения Варшавы, по мнению Адамовски, вынудило бы Берлин «перейти эту черту».
«Это (поставки ЗРК Patriot. — RT) предполагало бы отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками», — отметил он.
23 ноября журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times написал, что размещение систем ЗРК Patriot в Польше противоречит позиции НАТО по неучастию в конфликте на Украине из-за риска, что система может перехватить ракеты в украинском воздушном пространстве.
25 ноября в правительстве Германии заявили об обсуждении с союзниками предложения Польши о размещении на западе Украины зенитных ракетных комплексов Patriot.