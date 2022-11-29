Узнать больше

Defense News: Германии придётся отправить на Украину войска в случае поставок ЗРК Patriot

Короткая ссылка
Обозреватель Defense News Ярослав Адамовски выразил мнение, что предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву провоцирует прямое вовлечение ФРГ в конфликт на Украине.

Он пишет, что Германия всё это время поддерживала Украину поставками вооружения, но держала свои вооружённые силы подальше от «прямого участия в конфликте».

Выполнение предложения Варшавы, по мнению Адамовски, вынудило бы Берлин «перейти эту черту».

«Это (поставки ЗРК Patriot. — RT) предполагало бы отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками», — отметил он.

23 ноября журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times написал, что размещение систем ЗРК Patriot в Польше противоречит позиции НАТО по неучастию в конфликте на Украине из-за риска, что система может перехватить ракеты в украинском воздушном пространстве.

25 ноября в правительстве Германии заявили об обсуждении с союзниками предложения Польши о размещении на западе Украины зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить