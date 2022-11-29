Defense News: Германии придётся отправить на Украину войска в случае поставок ЗРК Patriot

Обозреватель Defense News Ярослав Адамовски выразил мнение, что предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву провоцирует прямое вовлечение ФРГ в конфликт на Украине.

Он пишет, что Германия всё это время поддерживала Украину поставками вооружения, но держала свои вооружённые силы подальше от «прямого участия в конфликте».

Выполнение предложения Варшавы, по мнению Адамовски, вынудило бы Берлин «перейти эту черту».

«Это (поставки ЗРК Patriot. — RT) предполагало бы отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками», — отметил он.

23 ноября журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times написал, что размещение систем ЗРК Patriot в Польше противоречит позиции НАТО по неучастию в конфликте на Украине из-за риска, что система может перехватить ракеты в украинском воздушном пространстве.

25 ноября в правительстве Германии заявили об обсуждении с союзниками предложения Польши о размещении на западе Украины зенитных ракетных комплексов Patriot.