Белый дом: Байден и Макрон в ходе его визита в США обсудят Украину, КНР, Иран и энергетику

Американский и французский лидеры Джо Байден и Эммануэль Макрон во время встречи обсудят вопросы Украины, КНР, Ирана и энергетики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленную представительницу администрации США.

«Обсуждения Украины, как ожидается, будут в центре их переговоров… Также будут дискуссии о вызовах со стороны Китая, равно как и Ирана», — цитирует её агентство.

Она также сообщила, что президенты обсудят экономическую кооперацию и сотрудничество в энергетике.

15 ноября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 попросил его призвать российского лидера Владимира Путина к переговорам с Украиной.

25 ноября агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне намерен убедить его избежать неравной конкуренции между компаниями ЕС и США на фоне нового закона в Штатах о борьбе с инфляцией.