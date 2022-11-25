Во Франции заявили о намерении Макрона убедить Байдена избежать конкуренции с ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне намерен убедить его избежать неравной конкуренции между компаниями ЕС и США на фоне нового закона в Штатах о борьбе с инфляцией. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«Мы не можем рисковать еще большей деиндустриализацией Европы в то время, когда нашей целью является реиндустриализация», — приводит заявление ТАСС.

Отмечается, что Макрон намерен убедить Байдена сделать исключения для ряда отраслей по примеру Канады и Мексики.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал принятый администрацией Байдена закон США о сокращении инфляции, назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

В августе Байден подписал закон о борьбе с инфляцией, который ранее одобрил американский конгресс.