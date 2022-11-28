Зеленский попросил у ряда европейских стран системы ПВО и помощь в энергетике
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Кроме того, Зеленский обратился с просьбой о предоставлении современных систем противоракетной обороны.
11 октября агентство Reuters сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский попросит у стран G7 ПВО и другое вооружение.
18 октября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны.