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Зеленский попросил у ряда европейских стран системы ПВО и помощь в энергетике

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Главы МИД Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии посетили Киев и провели встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой он попросил европейских дипломатов поставить Украине системы противовоздушной обороны, а также помочь энергосистеме страны.
Зеленский попросил у ряда европейских стран системы ПВО и помощь в энергетике
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Кроме того, Зеленский обратился с просьбой о предоставлении современных систем противоракетной обороны.

11 октября агентство Reuters сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский попросит у стран G7 ПВО и другое вооружение.

18 октября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны.

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