Зеленский попросил у ряда европейских стран системы ПВО и помощь в энергетике

Главы МИД Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии посетили Киев и провели встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой он попросил европейских дипломатов поставить Украине системы противовоздушной обороны, а также помочь энергосистеме страны.

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