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Президент Румынии заявил о необходимости усиления НАТО в Восточной Европе как можно скорее

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Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил уверенность в необходимости ускорить реализацию планов Североатлантического альянса, которые предполагают увеличение присутствия сил блока на восточном фланге.
Президент Румынии заявил о необходимости усиления НАТО в Восточной Европе как можно скорее
  • Gettyimages.ru

Согласно принятой в июне на саммите НАТО в Мадриде стратегической концепции, численность сил высокой готовности блока будет увеличена до 300 тыс. человек в Восточной Европе.

«В беседах с господином генеральным секретарём (НАТО Йенсом Столтенбергом. — RT) я подчеркнул необходимость как можно быстрее реализовать решения, принятые на историческом саммите в Мадриде в этом году», — приводит слова Йоханниса РИА Новости.

По словам румынского лидера, реализация данной стратегии приведёт к повышению роли НАТО в мире.

В июне стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе.

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