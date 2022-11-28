Президент Румынии заявил о необходимости усиления НАТО в Восточной Европе как можно скорее
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Согласно принятой в июне на саммите НАТО в Мадриде стратегической концепции, численность сил высокой готовности блока будет увеличена до 300 тыс. человек в Восточной Европе.
«В беседах с господином генеральным секретарём (НАТО Йенсом Столтенбергом. — RT) я подчеркнул необходимость как можно быстрее реализовать решения, принятые на историческом саммите в Мадриде в этом году», — приводит слова Йоханниса РИА Новости.
По словам румынского лидера, реализация данной стратегии приведёт к повышению роли НАТО в мире.
В июне стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе.