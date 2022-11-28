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Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между вооружёнными силами стран

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Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между вооружёнными силами стран в различных форматах.
Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между вооружёнными силами стран
  • РИА Новости

Об этом говорится в декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

«Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Республики Казахстан в двустороннем и многостороннем форматах», — отмечается в тексте.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва высоко ценит то, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первый после переизбрания зарубежный визит совершил в Россию.

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