Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между вооружёнными силами стран в различных форматах.

Об этом говорится в декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

«Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Республики Казахстан в двустороннем и многостороннем форматах», — отмечается в тексте.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва высоко ценит то, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первый после переизбрания зарубежный визит совершил в Россию.