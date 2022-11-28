Папа Римский готов посетить Киев только при таком же визите в Москву

Папа Римский Франциск принял решение посетить Киев только в случае такого же визита в Москву. Об этом он сообщил в интервью Americamagazin.

«Я думал о поездке, но решил так: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух», — сказал понтифик.

Он напомнил, что работает над списками «заключённых, как гражданских заключенных, так и военнопленных».

«И я отправлял их российскому правительству, и ответ всегда был очень положительным», — отметил Папа Римский.

Посол России в Ватикане Александр Авдеев ранее сообщил, что Папа Римский Франциск помогает в обмене пленных между Россией и Украиной.

Также Папа Римский предложил провести переговоры между Россией и Западом по украинскому урегулированию в Ватикане.