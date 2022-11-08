Узнать больше

Посол России Авдеев: Папа Римский Франциск помогает в обмене пленных с Украиной

Короткая ссылка
Посол России в Ватикане Александр Авдеев заявил, что Папа Римский Франциск помогает в обмене пленных между Россией и Украиной.
Посол России Авдеев: Папа Римский Франциск помогает в обмене пленных с Украиной
  • AP
  • © Andrew Medichini

Об этом он сказал в интервью Askanews.

По его словам, обмен военнопленных с Киевом происходит, в том числе, с учётом списков, которые понтифик регулярно передаёт Москве.

Посол добавил, что в Москве ценят личные действия Папы Римского, выполняющего «весьма важную гуманитарную миссию»

Ранее Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между Россией и Западом по украинскому урегулированию в Ватикане.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президентам России и Соединённых Штатов Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить