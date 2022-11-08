Посол России Авдеев: Папа Римский Франциск помогает в обмене пленных с Украиной

Посол России в Ватикане Александр Авдеев заявил, что Папа Римский Франциск помогает в обмене пленных между Россией и Украиной.

Об этом он сказал в интервью Askanews.

По его словам, обмен военнопленных с Киевом происходит, в том числе, с учётом списков, которые понтифик регулярно передаёт Москве.

Посол добавил, что в Москве ценят личные действия Папы Римского, выполняющего «весьма важную гуманитарную миссию»

Ранее Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между Россией и Западом по украинскому урегулированию в Ватикане.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президентам России и Соединённых Штатов Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.