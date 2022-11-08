Посол России Авдеев: Папа Римский Франциск помогает в обмене пленных с Украиной
- AP
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Об этом он сказал в интервью Askanews.
По его словам, обмен военнопленных с Киевом происходит, в том числе, с учётом списков, которые понтифик регулярно передаёт Москве.
Посол добавил, что в Москве ценят личные действия Папы Римского, выполняющего «весьма важную гуманитарную миссию»
Ранее Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между Россией и Западом по украинскому урегулированию в Ватикане.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президентам России и Соединённых Штатов Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.