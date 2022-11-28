В Польше отрицают существование договорённости в НАТО не поставлять ВСУ танки

Между странами НАТО нет никакой договорённости не поставлять украинской армии тяжёлую военную технику, в том числе танки, заявил в интервью Польскому радио представитель Польши при Североатлантическом альянсе Томаш Шатковский.

«В последние месяцы в Берлине мы часто слышали о том, что между членами НАТО существует какая-то договорённость о том, что нельзя поставлять тяжёлую технику, позже — о том, что нельзя поставлять танки. Это абсолютная неправда», — сказал Шатковский, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что двусторонние неофициальные переговоры на эту тему могли идти между отдельными странами.

Существует «нежелание некоторых государств НАТО, чтобы альянс как организация занимался поставками вооружений Украине», признал дипломат.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Welt am Sonntag призвал немецкого канцлера Олафа Шольца создать в Европе танковый альянс, чтобы наладить поставки Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder.

Шольц объяснил, что Берлин не поставил Киеву танки, «чтобы не обострить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО».

Немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт в интервью Funke подчеркнула, что Германия не желает отправлять на Украину свои танки, пока этот вопрос не будет согласован с партнёрами, которые также до сих пор не передали ВСУ танки западного образца.