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Британский премьер Сунак предложил следовать примеру сотрудничества Китая и России

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Премьер Британии Риши Сунак предложил строить внешнеполитическую политику страны по примеру сотрудничества России и Китая, которые выстраивают отношения на долгосрочную перспективу.
Британский премьер Сунак предложил следовать примеру сотрудничества Китая и России
  • Gettyimages.ru

«Наши противники и конкуренты (Россия и Китай. — RT) планируют на долгосрочную перспективу», — приводит Bloomberg его слова.

Сунак добавил, что перед лицом существующих вызовов планирование на краткосрочную перспективу или принятие желаемого за действительное будет недостаточно.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот.

По словам вице-премьера России Александра Новака, товарооборот между Москвой и Пекином в сфере энергетики увеличился на 64% в денежном выражении.

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