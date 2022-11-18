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Новак: энергетический товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году вырос на 64%

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Товарооборот между Россией и Китаем в сфере энергетики увеличился на 64% в денежном выражении, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Новак: энергетический товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году вырос на 64%
  • РИА Новости

«Существенно у нас увеличился торговый оборот в энергетике, он вырос примерно на 64% в денежном выражении», — цитирует его ТАСС.

Новак отметил, что в физическом выражении товарооборот между двумя странами в сфере энергетики вырос на 10%.

Ранее президент России Владимир Путин призвал переходить на расчёты в нацвалютах в торговле с Китаем и Монголией.

Он отмечал, что товарооборот с Китаем в $200 млрд «вот-вот будет достигнут».

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