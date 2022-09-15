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Путин призвал переходить на расчёты в нацвалютах с Китаем и Монголией

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Президент России Владимир Путин призвал переходить на расчёты в нацвалютах в торговле с Китаем и Монголией.
Путин призвал переходить на расчёты в нацвалютах с Китаем и Монголией
  • РИА Новости

«Росту взаимных торговых обменов, несомненно, способствует последовательная линия трёх наших стран на расширение использования национальных валют в коммерческих расчётах», — цитирует его ТАСС.

Глава государства отметил, что ранее на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры констатировали, что доля расчётов в нацвалютах между странами выросла до 27,5%.

«В этом контексте было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платёжные платформы, такие как система передачи финансовых сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей», — добавил Путин.

МИД России ранее отметил увеличение доли национальных валют в торговле между Москвой и Пекином.

Также сообщалось, что «Газпром» подписал с CNPC соглашение, по которому расчёты за газ переводятся в юани и рубли.

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