МИД России отметил увеличение доли национальных валют в торговле между Москвой и Пекином

Доля национальных валют в расчётах между Россией и Китаем продолжает увеличиваться. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого департамента Азии российского МИД Георгий Зиновьев.

«В этом году значительно вырос объём сделок с юанем на бирже и повысился спрос на китайскую валюту со стороны российских компаний и граждан. Не сомневаюсь, что с учётом происходящих в мире изменений эти тенденции в ближайшей перспективе сохранятся», — заявил Зиновьев.

Он отметил, что последние события в мире, связанные с антироссийскими санкциями, показали правильность перехода на расчёты в нацвалютах.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подписал с CNPC соглашение, по которому расчёты за газ переводятся в юани и рубли.

Заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.