Посольство США: Бёрнс и Нарышкин в Анкаре не обсуждали вопрос украинского урегулирования

Вопрос украинского урегулирования не обсуждался на встрече главы ЦРУ Уильяма Бёрнса с директором СВР России Сергеем Нарышкиным в Анкаре, заявила в интервью РИА Новости временный поверенный в делах США Элизабет Руд.

«Господин Бёрнс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал», — заявила Руд.

Она рассказала, что канал связи между Бёрнсом и Нарышкиным существует для управления рисками, особенно ядерными.

В середине ноября сообщалось, что Бёрнс встречался с Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.