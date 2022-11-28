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Посольство США: Бёрнс и Нарышкин в Анкаре не обсуждали вопрос украинского урегулирования

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Вопрос украинского урегулирования не обсуждался на встрече главы ЦРУ Уильяма Бёрнса с директором СВР России Сергеем Нарышкиным в Анкаре, заявила в интервью РИА Новости временный поверенный в делах США Элизабет Руд.

«Господин Бёрнс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал», — заявила Руд.

Она рассказала, что канал связи между Бёрнсом и Нарышкиным существует для управления рисками, особенно ядерными.

В середине ноября сообщалось, что Бёрнс встречался с Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.

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