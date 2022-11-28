Посольство США: Бёрнс и Нарышкин в Анкаре не обсуждали вопрос украинского урегулирования
«Господин Бёрнс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал», — заявила Руд.
Она рассказала, что канал связи между Бёрнсом и Нарышкиным существует для управления рисками, особенно ядерными.
В середине ноября сообщалось, что Бёрнс встречался с Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.