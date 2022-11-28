Дипломат Руд: США ищут замену Польше для выдачи россиянам иммиграционных виз

Временный поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что Соединённые Штаты пытаются найти более доступные, чем Польша, места для россиян для получения иммиграционных виз.

По её словам, Вашингтону известно, что российским гражданам сложно добираться до Варшавы для получения иммиграционных виз.

«Поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные для россиян места», — заявила она в интервью РИА Новости.

Руд подчеркнула, что в США «по-прежнему готовы принимать россиян, которые хотят побывать в стране или приехать к нам учиться».

В сентябре в американском посольстве отмечали, что россияне всё ещё могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на меры Варшавы по выдаче туристических виз россиянам.