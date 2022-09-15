Посольство США: россияне могут получать иммиграционые визы США в Польше

Россияне всё ещё могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на меры Варшавы по выдаче туристических виз россиянам, заявили в американском посольстве в Москве.

«Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет», — приводит РИА Новости ответ пресс-секретаря американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер на вопрос, не изменилась ли процедура подачи документов, после того как власти Польши решили не принимать заявления от россиян на оформление туристических шенгенских виз.

Отмечается, что подающие на визу должны самостоятельно добраться до ближайшего посольства, где есть запись.

На неиммиграционные визы заявление можно подать в любых посольствах и консульствах США.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва не будет отвечать зеркально на визовые ограничения Евросоюза.