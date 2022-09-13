Постпред Чижов: Россия не будет зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС

Москва не будет отвечать зеркально на визовые ограничения Евросоюза, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«А мы не будем отвечать зеркально на это, мы останемся страной, приверженной демократии, свободе передвижения, будем страной, открытой для тех, кто хочет приехать, увидеть, как реально живут россияне», — цитирует Чижова РИА Новости.

Комментируя действия Евросоюза в отношении выдачи виз россиянам, он добавил, что «формально это приостановка», пояснив, что «прекращение действия соглашений нотифицируется за два месяца, а приостановка — за два дня».

Ранее Чижов заявил, что страны ЕС далеко зашли в санкциях против России и не могут вернуться назад.