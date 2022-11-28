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WP: желание Берлина помогать Киеву ослабевает из-за украинских беженцев

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Желание немцев помогать Киеву ослабевает по мере прибытия в страну украинских беженцев. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.

«По мере того как приходит понимание тяжести финансовой и социальной нагрузки от приёма мигрантов, гостеприимство немцев по отношению к новым украинским беженцам ослабевает», — говорится в материале.

Отмечается, что большинство принявших участие в опросе жителей Германии убеждены, что Берлин и так достаточно помог Киеву.

Ранее мэр Берлина Франциска Гиффай сообщила, что число прибывших в немецкую столицу беженцев приблизилось к показателям, зафиксированным в 2015 году, ожидается рост их количества в ближайшие месяцы.

Министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес отметила, что из-за ситуации с беженцами Германия находится в чрезвычайно стрессовой ситуации.

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