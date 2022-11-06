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Мэр Берлина Гиффай допустила, что число беженцев в Германии будет расти в ближайшее время

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Мэр Берлина Франциска Гиффай сообщила, что число прибывших в немецкую столицу беженцев приблизилось к показателям, зафиксированным в 2015 году, ожидается рост их количества в ближайшие месяцы.
Мэр Берлина Гиффай допустила, что число беженцев в Германии будет расти в ближайшее время
  • AP

«В настоящее время только в Берлин ежедневно прибывает около 150 украинцев и 150 просителей убежища из других стран», — сказала она в интервью Bild am Sonntag.

Гиффай также связала рост числа беженцев с тем, что зимой жители Украины будут вынуждены покинуть страну в связи с проблемами с электричеством и отоплением.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что предпринимаемые Соединёнными Штатами и их союзниками действия стали причиной многомиллионного потока беженцев по всему миру, в том числе с Украины.

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