В Германии заявили о чрезвычайно стрессовой ситуации в стране из-за беженцев

Из-за ситуации с беженцами Германия находится в чрезвычайно стрессовой ситуации, заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.

«В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией», — приводит слова Гентгес газета Die Welt.

Она отметила, что земля Баден-Вюртемберг приняла 139 тыс. беженцев с Украины и 22 тыс. человек их других стран.

Также 3 тыс. человек прибыли в рамках гуманитарной помощи.

Ранее мэр Берлина Франциска Гиффай сообщила, что число прибывших в немецкую столицу беженцев приблизилось к показателям, зафиксированным в 2015 году, ожидается рост их количества в ближайшие месяцы.