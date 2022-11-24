В Германии заявили о чрезвычайно стрессовой ситуации в стране из-за беженцев
«В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией», — приводит слова Гентгес газета Die Welt.
Она отметила, что земля Баден-Вюртемберг приняла 139 тыс. беженцев с Украины и 22 тыс. человек их других стран.
Также 3 тыс. человек прибыли в рамках гуманитарной помощи.
Ранее мэр Берлина Франциска Гиффай сообщила, что число прибывших в немецкую столицу беженцев приблизилось к показателям, зафиксированным в 2015 году, ожидается рост их количества в ближайшие месяцы.