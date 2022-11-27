Американский конгрессмен пообещал усилить надзор над выделением помощи Украине

Член комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол в интервью телеканалу ABC заявил, что надзор над выделением помощи Украине будет усилен.

«Мы будем обеспечивать больше надзора, прозрачности и ответственности», — приводит РИА Новости слова Маккола.

Он отметил, что большая часть членов конгресса от обеих партий согласна с необходимостью более ответственного подхода к оказанию помощи Украине.

Ранее американский лидер Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.

В Госдепе уточнили, что новый пакет американской военной помощи Украине на $400 млн включает боеприпасы и средства ПВО.