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Байден заявил, что конгресс США продолжит финансовую поддержку Украины

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Конгресс США сохранил достаточную поддержку по вопросу оказания Украине финансовой помощи, заявил американский президент Джо Байден.
Байден заявил, что конгресс США продолжит финансовую поддержку Украины
  • AP
  • © Susan Walsh

«Сейчас не время отходить от Украины, совсем не время», — цитирует его РИА Новости.

Байден отметил, что во время недавних выборов в конгрессе было много обсуждений того, собирается ли новый состав продолжать поддержку Киева.

«Я всё ещё считаю, что там сохраняется достаточно поддержки», — сказал он.

Ранее американский лидер Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.

В Госдепе уточнили, что новый пакет американской военной помощи Украине на $400 млн включает боеприпасы и средства ПВО.

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