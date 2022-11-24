Байден заявил, что конгресс США продолжит финансовую поддержку Украины
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«Сейчас не время отходить от Украины, совсем не время», — цитирует его РИА Новости.
Байден отметил, что во время недавних выборов в конгрессе было много обсуждений того, собирается ли новый состав продолжать поддержку Киева.
«Я всё ещё считаю, что там сохраняется достаточно поддержки», — сказал он.
Ранее американский лидер Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.
В Госдепе уточнили, что новый пакет американской военной помощи Украине на $400 млн включает боеприпасы и средства ПВО.