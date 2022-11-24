Байден заявил, что конгресс США продолжит финансовую поддержку Украины

Конгресс США сохранил достаточную поддержку по вопросу оказания Украине финансовой помощи, заявил американский президент Джо Байден.

«Сейчас не время отходить от Украины, совсем не время», — цитирует его РИА Новости.

Байден отметил, что во время недавних выборов в конгрессе было много обсуждений того, собирается ли новый состав продолжать поддержку Киева.

«Я всё ещё считаю, что там сохраняется достаточно поддержки», — сказал он.

Ранее американский лидер Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.

В Госдепе уточнили, что новый пакет американской военной помощи Украине на $400 млн включает боеприпасы и средства ПВО.