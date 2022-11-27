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Захарова раскритиковала слова латвийского депутата о том, что русской нации не существует

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса, который заявил, что русской нации якобы не существует.
Захарова раскритиковала слова латвийского депутата о том, что русской нации не существует
  • Gettyimages.ru

Она процитировала высказывание парламентария, который считает, что «русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».

«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» — написала Захарова в Telegram.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что некоторые польские политики занимаются русофобией из-за черноты своих душ, другие — за деньги коллективного Запада.

В октябре российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада.

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