Захарова раскритиковала слова латвийского депутата о том, что русской нации не существует

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса, который заявил, что русской нации якобы не существует.

Она процитировала высказывание парламентария, который считает, что «русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».

«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» — написала Захарова в Telegram.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что некоторые польские политики занимаются русофобией из-за черноты своих душ, другие — за деньги коллективного Запада.

В октябре российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада.