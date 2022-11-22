Захарова: польские политики занимаются русофобией из-за черноты своих душ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала русофобию со стороны польских политиков.

«Такая рьяная, отъявленная, выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к нашей стране. К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались — кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада», — заявила Захарова. Её слова приводит РИА Новости.

По её словам, никто этого не скрывал.

Ранее Польша, являющаяся председателем ОБСЕ, отказала министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

В МИД России заявили, что такое решение беспрецедентно и провокационно.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение польских властей не доставит Москве дискомфорта, но будет головной болью организации.