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Песков назвал решение Польши отказать Лаврову в участии в заседании головной болью ОБСЕ

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Решение польских властей отказать главе МИД России Сергею Лаврову в участии в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ не доставит Москве дискомфорта, но будет головной болью организации. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал решение Польши отказать Лаврову в участии в заседании головной болью ОБСЕ
  • РИА Новости

По его словам, именно ОБСЕ отвергла конструктивные предложение России по вопросам безопасности.

«Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт для нашей стороны, тем более для Сергея Лаврова. Но то, что это большая головная боль ОБСЕ как для организации, это однозначно», — сказал Песков на брифинге.

Он также подчеркнул, что организация, безусловно, потеряет больше, чем Россия.

Ранее в МИД России заявили, что решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ 1—2 декабря беспрецедентно и провокационно. 

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