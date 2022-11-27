Политолог Бальбек прокомментировал признание Столтенберга о поддержке Украины

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поддержка Украины в вооружённом конфликте дорого обходится жителям западного мира.

«Накачка Украины оружием — это торжество лоббистов военно-промышленного комплекса НАТО. Если б эти люди не зарабатывали на войне, то им было бы глубоко наплевать на то, что происходит вокруг Киева», — считает политолог.

Он также назвал Столтенберга «говорящей головой» тех самых лоббистов.

«Его задача оболванивать западное общество красивыми словами про защиту украинской государственности», — подчеркнул Бальбек.

Ранее Столтенберг признал, что помощь Украине дорого обходится жителям западных стран.

15 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине.