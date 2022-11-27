В МИД России заявили о переносе визита Лаврова в Минск

Запланированный на 27—28 ноября визит главы МИД России Сергея Лаврова в Минск отложен в связи со смертью его коллеги из Белоруссии Владимира Макея.

РИА Новости

«Принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Минск», — говорится в сообщении российского МИД. О новых сроках визита и заседания коллегий ведомств объявят дополнительно. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался. В посольстве России в Минске назвали смерть Макея невосполнимой утратой. В МИД России выразили соболезнования в связи со случившимся.