В МИД России заявили о переносе визита Лаврова в Минск
- РИА Новости
«Принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Минск», — говорится в сообщении российского МИД.
О новых сроках визита и заседания коллегий ведомств объявят дополнительно.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался.
В посольстве России в Минске назвали смерть Макея невосполнимой утратой.
В МИД России выразили соболезнования в связи со случившимся.