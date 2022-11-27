Узнать больше

В МИД России заявили о переносе визита Лаврова в Минск

Короткая ссылка
Запланированный на 27—28 ноября визит главы МИД России Сергея Лаврова в Минск отложен в связи со смертью его коллеги из Белоруссии Владимира Макея.
В МИД России заявили о переносе визита Лаврова в Минск
  • РИА Новости

«Принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Минск», — говорится в сообщении российского МИД.

О новых сроках визита и заседания коллегий ведомств объявят дополнительно.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался.

В посольстве России в Минске назвали смерть Макея невосполнимой утратой.

В МИД России выразили соболезнования в связи со случившимся.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить