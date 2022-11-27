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В МИД России выразили соболезнования в связи со смертью белорусского дипломата Макея

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В МИД России выразили соболезнования в связи со смертью министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.
В МИД России выразили соболезнования в связи со смертью белорусского дипломата Макея
  • РИА Новости

«Руководство и коллектив Министерства иностранных дел Российской Федерации глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной 26 ноября министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея», — говорится в сообщении ведомства.

В российском МИД назвали Макея выдающимся дипломатом и государственным деятелем, который был истинным другом России и внёс уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества и строительство Союзного государства.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался.

В посольстве России в Минске назвали смерть Макея невосполнимой утратой.

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