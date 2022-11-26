Посольство России в Белоруссии назвало смерть Макея невосполнимой утратой

В посольстве России в Минске назвали смерть главы МИД Белоруссии Владимира Макея невосполнимой утратой.

«Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел Белоруссии Владимира Владимировича Макея», — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

В посольстве отметили, что Макей внёс большой вклад в укрепление отношений России и Белоруссии.

Российское диппредставительство назвало смерть министра «тяжёлой, невосполнимой утратой».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался.