Посольство России в Белоруссии назвало смерть Макея невосполнимой утратой
- globallookpress.com
- © MFA Russia
«Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел Белоруссии Владимира Владимировича Макея», — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.
В посольстве отметили, что Макей внёс большой вклад в укрепление отношений России и Белоруссии.
Российское диппредставительство назвало смерть министра «тяжёлой, невосполнимой утратой».
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался.