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Посольство России в Белоруссии назвало смерть Макея невосполнимой утратой

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В посольстве России в Минске назвали смерть главы МИД Белоруссии Владимира Макея невосполнимой утратой.
Посольство России в Белоруссии назвало смерть Макея невосполнимой утратой
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел Белоруссии Владимира Владимировича Макея», — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

В посольстве отметили, что Макей внёс большой вклад в укрепление отношений России и Белоруссии.

Российское диппредставительство назвало смерть министра «тяжёлой, невосполнимой утратой».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался.

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