Экс-депутат ЕП Филиппо призвал Зеленского вернуть деньги Запада за военную помощь

Западные политики должны потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского начать возвращать денежные средства, которые выделялись Киеву на военную помощь. С таким мнением выступил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Прежде, чем отправлять Зеленскому миллиарды... (президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. — RT) должны хотя бы попросить его репатриировать десятки миллионов, которые он прячет в налоговых гаванях», — написал он в Twitter.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада «не имеют права» уставать от помощи Киеву.

8 ноября вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС не сможет в 2022 году выделить €3 млрд макрофинансовой помощи Киеву из пакета на сумму до €9 млрд, обещанного в мае.