Посол Намибии заявил, что у страны нет разногласий с «Росатомом» о добыче урана

У властей Намибии отсутствуют серьёзные разногласия с «Росатомом» по вопросу добычи урана в стране, заявил посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.

«Однако, по-видимому, существуют проблемы с доверием местного населения, которое проживает в районе разведки. Они обеспокоены возможным загрязнением подземных вод в будущем из-за предложенного метода разработки месторождения», — сказал он РИА Новости.

Дипломат пояснил, что, по предварительным данным, в стране впервые используют метод выщелачивания. В связи с этим «Росатому» нужно будет провести научную работу и убедить население в безопасности метода.

Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран впервые нарастил обогащение урана до 60% на своём заводе в Фордо.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, президент США Джо Байден рассмотрит все возможные варианты действий против Ирана, чтобы не допустить получения государством ядерного заряда.