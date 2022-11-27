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Посол Намибии заявил, что у страны нет разногласий с «Росатомом» о добыче урана

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У властей Намибии отсутствуют серьёзные разногласия с «Росатомом» по вопросу добычи урана в стране, заявил посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.
Посол Намибии заявил, что у страны нет разногласий с «Росатомом» о добыче урана
  • РИА Новости

«Однако, по-видимому, существуют проблемы с доверием местного населения, которое проживает в районе разведки. Они обеспокоены возможным загрязнением подземных вод в будущем из-за предложенного метода разработки месторождения», — сказал он РИА Новости.

Дипломат пояснил, что, по предварительным данным, в стране впервые используют метод выщелачивания. В связи с этим «Росатому» нужно будет провести научную работу и убедить население в безопасности метода.

Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран впервые нарастил обогащение урана до 60% на своём заводе в Фордо.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, президент США Джо Байден рассмотрит все возможные варианты действий против Ирана, чтобы не допустить получения государством ядерного заряда.

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